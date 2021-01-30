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    08:15, 30 Январь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 102,

    город Алматы - 153,

    город Шымкент - 4,

    Акмолинская область - 104,

    Актюбинская область - 7,

    Алматинская область - 125,

    Атырауская область - 200,

    Восточно-Казахстанская область - 32,

    Жамбылская область - 13,

    Западно-Казахстанская область - 54,

    Карагандинская область - 67,

    Костанайская область - 167,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 275,

    Северо-Казахстанская область - 83,

    Туркестанская область - 63.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 167047.

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