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    08:15, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 107,

    город Алматы - 73,

    город Шымкент - 11,

    Акмолинская область - 134,

    Актюбинская область - 16,

    Алматинская область - 73,

    Атырауская область - 88,

    Восточно-Казахстанская область - 25,

    Жамбылская область - 46,

    Западно-Казахстанская область - 64,

    Карагандинская область - 55,

    Костанайская область - 149,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 328,

    Северо-Казахстанская область - 256,

    Туркестанская область - 10.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 173659.


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