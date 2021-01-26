За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Сейчас читают

Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны

Сегодня, 16:16

Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение

Сегодня, 16:30

Сегодня, 16:53

Ещё больше новостей в нашем