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    08:15, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 14,

    город Алматы - 334,

    город Шымкент - 22,

    Акмолинская область - 91,

    Алматинская область - 145,

    Атырауская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 147,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 119,

    Карагандинская область - 134,

    Костанайская область - 99,

    Кызылординская область - 21,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 182,

    Северо-Казахстанская область - 54,

    Туркестанская область - 39.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 847456.

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    Официальные источники (служебная)
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