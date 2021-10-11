08:15, 11 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 14,
город Алматы - 334,
город Шымкент - 22,
Акмолинская область - 91,
Алматинская область - 145,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 147,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 119,
Карагандинская область - 134,
Костанайская область - 99,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 182,
Северо-Казахстанская область - 54,
Туркестанская область - 39.
Итого выздоровевших в Казахстане - 847456.