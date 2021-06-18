08:15, 18 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1435 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 260,
город Алматы - 180,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 29,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 134,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 207,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 120,
Костанайская область - 57,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 39,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 382461.