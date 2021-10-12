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    08:15, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1435 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 25,

    город Алматы - 280,

    город Шымкент - 17,

    Акмолинская область - 72,

    Актюбинская область - 120,

    Алматинская область - 79,

    Атырауская область - 51,

    Восточно-Казахстанская область - 172,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 19,

    Карагандинская область - 171,

    Костанайская область - 20,

    Кызылординская область - 39,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 213,

    Северо-Казахстанская область - 30,

    Туркестанская область - 105.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 848891.


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