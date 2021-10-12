08:15, 12 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1435 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 25,
город Алматы - 280,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 72,
Актюбинская область - 120,
Алматинская область - 79,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 172,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 19,
Карагандинская область - 171,
Костанайская область - 20,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 213,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 105.
Итого выздоровевших в Казахстане - 848891.