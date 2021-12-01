08:15, 01 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 171,
город Алматы - 200,
город Шымкент - 22,
Акмолинская область - 57,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 17,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 113,
Карагандинская область - 154,
Костанайская область - 231,
Кызылординская область - 8,
Павлодарская область - 211,
Северо-Казахстанская область - 164,
Туркестанская область - 17.
Итого выздоровевших в Казахстане - 937383.