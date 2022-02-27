08:15, 27 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 228,
город Алматы - 269,
Акмолинская область - 128,
Алматинская область - 152,
Атырауская область - 57,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 32,
Костанайская область - 272,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 76,
Северо-Казахстанская область - 136.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1266669.