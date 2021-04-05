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    08:15, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 425,

    город Алматы - 570,

    город Шымкент - 40,

    Акмолинская область - 40,

    Актюбинская область - 8,

    Алматинская область - 94,

    Атырауская область - 69,

    Восточно-Казахстанская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 39,

    Карагандинская область - 73,

    Кызылординская область - 2,

    Павлодарская область - 19,

    Северо-Казахстанская область - 19,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 225256.

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    Официальные источники (служебная)
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