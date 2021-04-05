08:15, 05 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1421 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 425,
город Алматы - 570,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 40,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 94,
Атырауская область - 69,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 73,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 19,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 225256.