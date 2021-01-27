08:15, 27 Январь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 400,
город Алматы - 174,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 91,
Атырауская область - 71,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 66,
Костанайская область - 123,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 247,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 163156.