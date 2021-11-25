08:15, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 212,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 87,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 95,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 44,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 151,
Костанайская область - 302,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 59,
Северо-Казахстанская область - 97,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 930512.