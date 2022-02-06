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    08:15, 06 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 13874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 4551,

    город Алматы - 1486,

    город Шымкент - 64,

    Акмолинская область - 1006,

    Алматинская область - 275,

    Атырауская область - 654,

    Восточно-Казахстанская область - 400,

    Жамбылская область - 80,

    Западно-Казахстанская область - 28,

    Карагандинская область - 2971,

    Костанайская область - 752,

    Кызылординская область - 122,

    Мангистауская область - 185,

    Павлодарская область - 616,

    Северо-Казахстанская область - 546,

    Туркестанская область - 138.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1156981.

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