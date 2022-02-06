08:15, 06 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 13874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4551,
город Алматы - 1486,
город Шымкент - 64,
Акмолинская область - 1006,
Алматинская область - 275,
Атырауская область - 654,
Восточно-Казахстанская область - 400,
Жамбылская область - 80,
Западно-Казахстанская область - 28,
Карагандинская область - 2971,
Костанайская область - 752,
Кызылординская область - 122,
Мангистауская область - 185,
Павлодарская область - 616,
Северо-Казахстанская область - 546,
Туркестанская область - 138.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1156981.