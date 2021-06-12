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    08:15, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1387 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 292,

    город Алматы - 221,

    город Шымкент - 76,

    Акмолинская область - 40,

    Актюбинская область - 61,

    Алматинская область - 40,

    Атырауская область - 24,

    Восточно-Казахстанская область - 97,

    Жамбылская область - 5,

    Западно-Казахстанская область - 99,

    Карагандинская область - 195,

    Костанайская область - 105,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 35,

    Павлодарская область - 53,

    Туркестанская область - 35.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 375457.

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