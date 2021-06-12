08:15, 12 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1387 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 292,
город Алматы - 221,
город Шымкент - 76,
Акмолинская область - 40,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 40,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 97,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 99,
Карагандинская область - 195,
Костанайская область - 105,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 53,
Туркестанская область - 35.
Итого выздоровевших в Казахстане - 375457.