08:15, 13 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1374 человека выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 348,
город Алматы - 230,
город Шымкент - 161,
Акмолинская область - 44,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 43,
Атырауская область - 134,
Восточно-Казахстанская область - 62,
Западно-Казахстанская область - 31,
Карагандинская область - 180,
Костанайская область - 9,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 23,
Северо-Казахстанская область - 54,
Туркестанская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 376831.