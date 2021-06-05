08:15, 05 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 151,
город Алматы - 172,
город Шымкент - 177,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 42,
Атырауская область - 29,
Восточно-Казахстанская область - 84,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 23,
Карагандинская область - 355,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 38,
Павлодарская область - 76,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 37.
Итого выздоровевших в Казахстане - 364975.