08:15, 04 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1366 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 329,
город Алматы - 181,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 124,
Алматинская область - 70,
Атырауская область - 138,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 26,
Карагандинская область - 214,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 38,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 34,
Туркестанская область - 38.
Итого выздоровевших в Казахстане - 281708.