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    08:15, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1341 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 148

    город Алматы - 83

    город Шымкент - 19

    Акмолинская область - 224

    Актюбинская область - 16

    Алматинская область - 80

    Атырауская область - 62

    Восточно-Казахстанская область - 22

    Жамбылская область - 24

    Западно-Казахстанская область - 46

    Карагандинская область - 56

    Костанайская область - 103

    Кызылординская область - 8

    Мангистауская область - 9

    Павлодарская область - 351

    Северо-Казахстанская область - 69

    Туркестанская область - 21


    Итого выздоровевших в Казахстане - 183315.

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