08:15, 04 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 13374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3773,
город Алматы - 1907,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 1200,
Алматинская область - 564,
Атырауская область - 473,
Восточно-Казахстанская область - 362,
Жамбылская область - 72,
Западно-Казахстанская область - 235,
Карагандинская область - 2458,
Костанайская область - 676,
Кызылординская область - 184,
Мангистауская область - 242,
Павлодарская область - 605,
Северо-Казахстанская область - 417,
Туркестанская область - 160.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1128207.