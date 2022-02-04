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    08:15, 04 Февраль 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 13374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 3773,

    город Алматы - 1907,

    город Шымкент - 46,

    Акмолинская область - 1200,

    Алматинская область - 564,

    Атырауская область - 473,

    Восточно-Казахстанская область - 362,

    Жамбылская область - 72,

    Западно-Казахстанская область - 235,

    Карагандинская область - 2458,

    Костанайская область - 676,

    Кызылординская область - 184,

    Мангистауская область - 242,

    Павлодарская область - 605,

    Северо-Казахстанская область - 417,

    Туркестанская область - 160.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1128207.

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