08:15, 09 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 103
город Алматы - 180
город Шымкент - 3
Актюбинская область - 19
Алматинская область - 155
Атырауская область - 145
Восточно-Казахстанская область - 17
Жамбылская область - 66
Западно-Казахстанская область - 53
Карагандинская область - 58
Костанайская область - 98
Кызылординская область - 13
Мангистауская область - 5
Павлодарская область - 311
Северо-Казахстанская область - 38
Туркестанская область - 36
Итого выздоровевших в Казахстане - 178044.