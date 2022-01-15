08:15, 15 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1289 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 302,
город Алматы - 143,
город Шымкент - 26,
Акмолинская область - 37,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Жамбылская область - 34,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 179,
Костанайская область - 18,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 141,
Северо-Казахстанская область - 247,
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 969156.