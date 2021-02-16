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    08:15, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 132, город Алматы - 155, город Шымкент - 16, Акмолинская область - 192, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 59, Атырауская область - 54, Восточно-Казахстанская область - 18, Жамбылская область - 73, Западно-Казахстанская область - 71, Карагандинская область - 51, Костанайская область - 99, Кызылординская область - 10, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 268, Северо-Казахстанская область - 44, Туркестанская область - 21.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 186494.

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    Официальные источники (служебная)
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