08:15, 14 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1279 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 250,
город Алматы - 172,
город Шымкент - 76,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 157,
Костанайская область - 113,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 223,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 967867.