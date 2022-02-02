08:15, 02 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 12783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2648,
город Алматы - 2621,
город Шымкент - 16,
Акмолинская область - 420,
Актюбинская область - 714,
Алматинская область - 278,
Атырауская область - 562,
Восточно-Казахстанская область - 346,
Жамбылская область - 76,
Западно-Казахстанская область - 134,
Карагандинская область - 1920,
Костанайская область - 656,
Кызылординская область - 281,
Мангистауская область - 192,
Павлодарская область - 1260,
Северо-Казахстанская область - 546,
Туркестанская область - 113.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1098462.