08:15, 29 Январь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100,
город Алматы - 187,
Акмолинская область - 172,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 106,
Атырауская область - 60,
Восточно-Казахстанская область - 30,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 56,
Карагандинская область - 57,
Костанайская область - 113,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 270,
Северо-Казахстанская область - 73,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 165595.