08:15, 15 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 75,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 120,
Алматинская область - 201,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 268,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 8,
Карагандинская область - 132,
Костанайская область - 6,
Кызылординская область - 24,
Павлодарская область - 77,
Северо-Казахстанская область - 152,
Туркестанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 915369.