08:15, 06 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1267 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 496,
город Алматы - 223,
город Шымкент - 25,
Акмолинская область - 41,
Алматинская область - 23,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 60,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 49,
Павлодарская область - 61,
Северо-Казахстанская область - 7,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 403388.