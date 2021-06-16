08:15, 16 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 305,
город Алматы - 222,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 33,
Актюбинская область - 29,
Алматинская область - 12,
Атырауская область - 113,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 53,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 26,
Туркестанская область - 24.
Итого выздоровевших в Казахстане - 379974.