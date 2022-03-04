08:15, 04 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1263 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 333,
город Алматы - 167,
Акмолинская область - 57,
Алматинская область - 65,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 201,
Карагандинская область - 42,
Костанайская область - 89,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 168,
Северо-Казахстанская область - 88,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1273733.