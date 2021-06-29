08:15, 29 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1262 человека выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 313,
город Алматы - 147,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 28,
Актюбинская область - 29,
Алматинская область - 43,
Атырауская область - 115,
Восточно-Казахстанская область - 57,
Жамбылская область - 71,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 23,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 394039.