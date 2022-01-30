08:15, 30 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 12611 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 8823,
Акмолинская область - 347,
Атырауская область - 521,
Восточно-Казахстанская область - 316,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 957,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 352,
Мангистауская область - 207,
Павлодарская область - 499,
Северо-Казахстанская область - 264,
Туркестанская область - 146.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1057783.