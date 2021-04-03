РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 448,

    город Алматы - 412,

    город Шымкент - 3,

    Актюбинская область - 19,

    Алматинская область - 144,

    Атырауская область - 18,

    Восточно-Казахстанская область - 28,

    Западно-Казахстанская область - 63,

    Карагандинская область - 71,

    Костанайская область - 6,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 15,

    Павлодарская область - 15,

    Северо-Казахстанская область - 10,

    Туркестанская область - 1.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 222606.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!