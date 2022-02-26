08:15, 26 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1256 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 114,
город Алматы - 270,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 180,
Алматинская область - 132,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 12,
Карагандинская область - 54,
Костанайская область - 122,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 133,
Северо-Казахстанская область - 138,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1265248.