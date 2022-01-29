08:15, 29 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 12533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6694,
город Алматы - 1421,
город Шымкент - 74,
Акмолинская область - 330,
Алматинская область - 447,
Атырауская область - 402,
Восточно-Казахстанская область - 289,
Жамбылская область - 59,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 1201,
Костанайская область - 202,
Кызылординская область - 300,
Мангистауская область - 161,
Павлодарская область - 542,
Северо-Казахстанская область - 36,
Туркестанская область - 293.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1045172.