08:15, 02 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1250 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 36
город Алматы - 242
Акмолинская область - 54
Актюбинская область - 217
Алматинская область - 93
Атырауская область - 5
Восточно-Казахстанская область - 41
Жамбылская область - 22
Западно-Казахстанская область - 166
Карагандинская область - 39
Костанайская область - 161
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 68
Северо-Казахстанская область - 88
Итого выздоровевших в Казахстане - 1270379.