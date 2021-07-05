08:15, 05 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1248 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 596,
город Шымкент - 28,
Акмолинская область - 12,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 131,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 270,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 27,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 402121.