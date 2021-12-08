08:15, 08 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 217,
город Алматы - 161,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 62,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 58,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 140,
Костанайская область - 207,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 62,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 944485.