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    08:15, 08 Декабрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 217,

    город Алматы - 161,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 62,

    Актюбинская область - 7,

    Алматинская область - 14,

    Атырауская область - 4,

    Восточно-Казахстанская область - 58,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 109,

    Карагандинская область - 140,

    Костанайская область - 207,

    Кызылординская область - 8,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 62,

    Северо-Казахстанская область - 159,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 944485.

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    Официальные источники (служебная)
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