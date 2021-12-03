08:15, 03 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 134,
город Алматы - 82,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 74,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 75,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 37,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 144,
Карагандинская область - 158,
Костанайская область - 132,
Кызылординская область - 15,
Павлодарская область - 148,
Северо-Казахстанская область - 126,
Туркестанская область - 33.
Итого выздоровевших в Казахстане - 939566.