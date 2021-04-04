08:15, 04 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 437,
город Алматы - 304,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 108,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 85,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 47,
Карагандинская область - 75,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 20,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 223835.