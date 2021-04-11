08:15, 11 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 186,
город Алматы - 428,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 39,
Актюбинская область - 29,
Алматинская область - 80,
Атырауская область - 158,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Западно-Казахстанская область - 81,
Карагандинская область - 98,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 23,
Северо-Казахстанская область - 23,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 234057.