08:15, 06 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1221 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 74,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 336,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 119,
Атырауская область - 80,
Восточно-Казахстанская область - 29,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 64,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 250,
Северо-Казахстанская область - 69,
Туркестанская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 174880.