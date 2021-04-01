08:15, 01 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 272,
город Алматы - 268,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 52,
Алматинская область - 134,
Атырауская область - 67,
Восточно-Казахстанская область - 52,
Жамбылская область - 63,
Западно-Казахстанская область - 61,
Карагандинская область - 75,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 32,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 220313.