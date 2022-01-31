08:15, 31 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 12080 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5239,
город Алматы - 3226,
город Шымкент - 84,
Акмолинская область - 400,
Алматинская область - 534,
Восточно-Казахстанская область - 302,
Жамбылская область - 124,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 849,
Кызылординская область - 373,
Мангистауская область - 197,
Павлодарская область - 449,
Северо-Казахстанская область - 262,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1069863.