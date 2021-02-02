08:15, 02 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 80,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 145,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 109,
Атырауская область - 76,
Восточно-Казахстанская область - 13,
Жамбылская область - 60,
Западно-Казахстанская область - 85,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 122,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 222,
Северо-Казахстанская область - 105,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 169963.