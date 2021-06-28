08:15, 28 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1181 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 391,
город Алматы - 292,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 41,
Алматинская область - 54,
Атырауская область - 21,
Восточно-Казахстанская область - 66,
Западно-Казахстанская область - 44,
Карагандинская область - 134,
Костанайская область - 4,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 18.
Итого выздоровевших в Казахстане - 392777.