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    08:15, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1176 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 26,

    город Алматы - 258,

    город Шымкент - 32,

    Акмолинская область - 132,

    Актюбинская область - 27,

    Алматинская область - 60,

    Атырауская область - 25,

    Восточно-Казахстанская область - 187,

    Жамбылская область - 9,

    Западно-Казахстанская область - 25,

    Карагандинская область - 151,

    Кызылординская область - 37,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 69,

    Северо-Казахстанская область - 103,

    Туркестанская область - 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 872979.

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