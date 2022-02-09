08:15, 09 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 11696 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 262
город Алматы - 1961
город Шымкент - 133
Акмолинская область - 976
Актюбинская область - 1408
Алматинская область - 247
Атырауская область - 401
Восточно-Казахстанская область - 444
Жамбылская область - 109
Западно-Казахстанская область - 196
Карагандинская область - 2830
Костанайская область - 1270
Кызылординская область - 57
Мангистауская область - 272
Павлодарская область - 917
Северо-Казахстанская область - 82
Туркестанская область - 131
Итого выздоровевших в Казахстане - 1188471.