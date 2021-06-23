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    08:15, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1168 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 368,

    город Алматы - 208,

    город Шымкент - 47,

    Акмолинская область - 12,

    Актюбинская область - 34,

    Алматинская область - 21,

    Атырауская область - 87,

    Восточно-Казахстанская область - 62,

    Карагандинская область - 135,

    Костанайская область - 39,

    Кызылординская область - 21,

    Мангистауская область - 23,

    Павлодарская область - 86,

    Северо-Казахстанская область - 15,

    Туркестанская область - 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 387295.

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    Официальные источники (служебная)
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