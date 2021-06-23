08:15, 23 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1168 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 368,
город Алматы - 208,
город Шымкент - 47,
Акмолинская область - 12,
Актюбинская область - 34,
Алматинская область - 21,
Атырауская область - 87,
Восточно-Казахстанская область - 62,
Карагандинская область - 135,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 23,
Павлодарская область - 86,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 387295.