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    08:15, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов

    город Нур-Султан - 102,

    город Алматы - 68,

    Акмолинская область - 183,

    Актюбинская область - 11,

    Алматинская область - 112,

    Атырауская область - 79,

    Восточно-Казахстанская область - 21,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 48,

    Карагандинская область - 47,

    Костанайская область - 70,

    Кызылординская область - 15,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 323,

    Северо-Казахстанская область - 45,

    Туркестанская область - 10.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 181974.

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    Официальные источники (служебная)
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