08:15, 07 Декабрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 131,
город Алматы - 68,
Акмолинская область - 66,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 101,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 211,
Кызылординская область - 11,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 943241.