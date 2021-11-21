За прошедшие сутки в Казахстане 1164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Сейчас читают

Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ

Сегодня, 14:42

Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине

Сегодня, 14:56

Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт

Сегодня, 15:09

Ещё больше новостей в нашем