08:15, 21 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 1164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 212,
город Алматы - 188,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 83,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 164,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 192,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 925046.